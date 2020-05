Przegrał pół miliona dolarów w papier, kamień, nożyce. Sąd umorzył dług

Dwóch mężczyzn zagrało o pół miliona dolarów. Teraz sąd uznał, że to absurd.

Dwóch Kanadyjczyków rozegrało trzy partie gry w papier, kamień, nożyce. Stawką było pół miliona dolarów.

Przegrany Edmund Mark Hooper na spłatę długu zaciągnął kredyt hipoteczny stwierdzony umową notarialną. Po latach sprawa trafiła jednak do sądu, który nakazał wykreślić hipotekę.

Teraz wyrok podtrzymał Sąd Najwyższy w Quebec. Sędziowie uznali, że zakłady są dopuszczalne, ale rywalizacja powinna opierać się na umiejętnościach graczy.

Natomiast gra w papier, kamień, nożyce jest oparta na zwykłym szczęściu. Ponadto sąd uznał, że zakład w grze papier, kamień, nożyce o pół miliona dolarów jest przesadą i dług przegranego umorzono.

Prawnicy przyznają, że umów należy dotrzymywać – pacta sunt servanda. Jednak wskazują, że w Polsce taka sprawa zakończyłaby się podobnie.

– W polskim prawie cywilnym istnieje pojęcie zobowiązania naturalnego. Są to zobowiązania, które co prawda istnieją, ale nie można ich dochodzić przed sądem. Nasz kodeks cywilny do zobowiązań naturalnych zalicza przedawnione długi oraz zobowiązania z gier i zakładów – wyjaśnia portal Bezprawnik.pl.

– To oznacza, że w przypadku przegranej gry w papier, kamień, nożyce wygrany nie może pozwać przegranego o kwotę zakładu. Jeżeli jednak przegrany pieniądze by zapłacił, nie mógłby domagać się od wygranego ich zwrotu. W pewnych przypadkach można by pokusić się o odwołanie do zasad współżycia społecznego. Taka kwestia każdorazowo musiałaby być poddana pod rozwagę sądu – wyjaśnia mec. Tomasz Laba.

Źródło: Bezprawnik.pl