Zamieszki w Berlinie. Komuniści i lewacy świętowali 1 maja [VIDEO]

W tym roku, po raz pierwszy od przeszło 70 lat, Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych (DGB) nie zorganizowało pochodu z okazji 1 maja. Koronawirus sprawił, że DGB przeprowadziło tylko internetową transmisję przemówień, dyskusji i programu artystycznego.

Mimo to lewackie i komunistyczne organizacje postanowiły uczcić święto pracy. Wieczorem na ulice Berlina wyszło kilka tysięcy osób. Jak zapowiadano w mediach społecznościowych, manifestacje odbyły się na terenie Kreuzberga, zachodniej dzielnicy Berlina.

Nielegalnie zgromadzeni lewacy manifestowali m.in. swoją niechęć do kapitalizmu i solidarność z uchodźcami przebywającymi w obozach w Grecji. Uczestnicy nie zachowali między sobą odpowiednich odstępów.

🇩🇪 #GERMANY – Arrests by law enforcement due to violations of lockdown measures in the capital of #Berlin. #COVID__19 #Kreuzberg #MayDay #coronavirus pic.twitter.com/AL5AlTZxrG

