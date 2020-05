Aplikacja rozpozna, czy masz koronawirusa. Izraelska firma zbiera próbki głosu

Izraelska firma Cordio Medical tworzy aplikację, która na podstawie próbki głosu rozpozna, czy mamy koronawirusa. Prace są w zaawansowanym stadium.

W Hajfie rozpoczęły się badania kliniczne nad wykorzystaniem próbek głosu do diagnostyki w kierunku Covid-19. Aplikacja HearO, która dotychczas zdalnie monitorowała niewydolność serca u pacjentów, teraz będzie też badać prawdopodobieństwo posiadania koronawirusa.

Izraelska firma wykorzysta do tego algorytmy sztucznej inteligencji. Aktualnie przetwarza ponad milion próbek głosu pobranych od 50 tys. pacjentów.

Na tej podstawie system ma badać korelację głosu z objawami Covid-19. Dzięki temu możliwe byłoby wczesne wykrywanie ryzyka zachorowania.

Pojawiają się wątpliwości, czy zebrane próbki głosu posłużą rzeczywiście wyłącznie do analizy w kierunku koronawirusa. Na przykład Google, nie wymagając specjalnej zgody, podsłuchuje wszystkie rozmowy użytkowników i gromadzi potężną bazę danych. Oficjalnie po to, by odpowiednio personalizować reklamy.

Według zapewnień Cordio Medical, aplikacja będzie tylko dla chętnych. Jeśli osoby te zechcą przebadać się za pomocą sztucznej inteligencji, będą musiały przesłać swoją próbkę głosu do aplikacji i umieścić w specjalnej, mobilnej chmurze. Resztę wykona już opracowywany mechanizm.

Podobny pomysł wdrożyła już indyjska firma Salcit Technologies. Aplikacja kAs wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizuje potencjalną obecność koronawirusa w organizmie na podstawie kaszlu.

