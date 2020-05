Brednie Wirtualnej Polski. Portal zmyśla hasła na produktach Red is Bad

Wirtualnej Polsce nie podobają się maseczki noszone przez prezydenta Dudę. A to dlatego, że lewicowa i niszowa amerykańska stacja telewizyjna CNN uznała ich producenta – polską firmę „Red is Bad” za „skrajną prawicę”. Na dodatek WP podała całkowicie zmyślone hasła pojawiające się na produktach firmy.

Prezydent Duda nie nosi maseczek zrobionych przez swoją zonę Agatę. Zakłada te, które wyprodukowała polska, znana z szycia patriotycznej odzieży firma Red is Bad. Jedna maseczka kosztuje 20 zł, ale 5 jest przekazywane na cele charytatywne.

„5 złotych ze sprzedaży każdej maski będzie przekazane na wsparcie dla Bohaterów Armii Krajowej. To szczególnie ważne – by nikt w czasie ciężkich dni – nie odczuwał samotności czy niedostatku” – podaje firma na swym instagramowym profilu. Prezydent kupując maseczki wspiera więc akcję charytatywną.

To jednak nie bardzo spodobało się Wirtualnej Polsce, która nakłamał na temat oferty firmy.

„Okazuje się jednak, że nie wszystkim taki zamysł przypadł go gustu. Filozofia marki nie spodobała się, chociażby dziennikarzom CNN, którzy uznali, że tego typu symbole mogą mobilizować skrajną prawicę. Ich uwagę zwróciły takie slogany, jak nawiązujące do wygnania muzułmanów Krymu „Reconquista Crimera” czy hasło „Zbyt biały dla Ciebie” zapisane w formie „2YT4U” – napisała zatrudniona w Wirtualnej Polsce Maja Kołodziejczyk, specjalistka od poprawnej politycznie odzieży.

Kłamstwa Wirtualnej Polski zdemaskował założyciel i prezes firmy Red is Bad.

„Mam małą prośbę do Pani Redaktor z @wirtualnapolska. Mimo pełnego zaangażowania mam problem z odnalezieniem wypisanych przez Panią rzeczy w ofercie @red_is_bad ale może Pani Redaktor zna ją tak dobrze, że i mnie zaskoczy? Gdzie Pani je odnalazła? Artykuł: https://bit.ly/artykul-wp” – napisał na Twitterze Paweł Szopa.

Wirtualna Polska nakłamała więc na temat haseł na odzieży Red is Bad. Być może Kołodziejczyk, znawczyni prawidłowej odzieży nie sama zmyśliła te wszystkie hasła, tylko skopiowała bezmyślnie jakiś tekst, w którym je przytoczono. Łącznie z bredniami o odbijaniu Krymu z rąk muzułmanów. Nawet angielską nazwę Krymu z błędem bezmyślnie przepisała. Pani Kołodziejczyk, pani nie powtarza za tymi niedouczanymi Amerykanami. Jest „Crimea”, a nie „Crimera”.

Oddzielnym aspektem od kłamstw na temat haseł i bezmyślnego przepisywania jest ta pokorna i pełna kompleksów postawa wobec jakiejś tam niszowej, amerykańskiej stacji telewizyjnej. Co trzeba mieć w głowie by przejmować się tym, co tam sobie jakaś licha, niszowa stacja myśli i wypisuje na temat polskiej firmy odzieżowej.

CNN kiedyś była potęga jeśli chodzi o informacyjne programy. Odkąd stała się jednak tubą propagandową lewicy i Demokratów w Stanach Zjednoczonych praktycznie nikt jej już nie ogląda. Jej historia upadku bardzo przypomina losy „Gazety Wyborczej”.

W rankingach stacji kablowych CNN znajduje się daleko – za stacjami nadającymi kreskówki z lat 50-ych o misiu Yogi. Autorytetem jest tylko dla europejskiej politpoprawnej lewicy. Ale nawet gdyby się cieszyła uznaniem, to i tak nie zmienia faktu, że trzeba mieć mocno „zniewolony umysł”, by przywoływać jej opinie w tekście o tym jakie maseczki nosi prezydent Polski.

Mam małą prośbę do Pani Redaktor z @wirtualnapolska. Mimo pełnego zaangażowania mam problem z odnalezieniem wypisanych przez Panią rzeczy w ofercie @red_is_bad ale może Pani Redaktor zna ją tak dobrze, że i mnie zaskoczy? Gdzie Pani je odnalazła? Artykuł: https://t.co/wvDEN6ogMc pic.twitter.com/UDCUSgKPFe — Paweł Szopa (@SzopaPawel) May 2, 2020

Pamiętajcie, 5 złotych ze sprzedaży każdej maski przekazujemy na wsparcie tej akcji. Od dzisiaj w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania twarzy. 😷https://t.co/Vg9Mrn0QAQ — Red is Bad (@red_is_bad) April 16, 2020