Czekają nas co najmniej dwa chude lata. Tak twierdzą Polacy [SONDAŻ]

Polacy są przekonani, że odbudowa gospodarki po koronakryzysie potrwa bardzo długo. Najwięcej osób spodziewa się co najmniej dwóch chudych lat.

Pracownia SW Research sprawdziła nastroje Polaków odnośnie odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Wyniki nie są optymistyczne.

Z opublikowanego przez „Rzeczpospolitą” badania wynika, że aż 76,9 proc. spodziewa się bardzo długiego „chudego” okresu. To co najmniej dwa lata powrotu do stanu sprzed kryzysu.

Z tego 27,6 proc. uważa, że gospodarka wróci do stanu sprzed pandemii w równo dwa lata. Natomiast 30 proc. uważa, że potrzebne będą co najmniej dwa lata.

Z kolei 15 proc. wskazało, że potrzebnych będzie ponad 5 lat. 4,3 proc. wskazało, że gospodarce do powrotu do stanu sprzed koronawirusa potrzebnych będzie 10 lat.

Poza ww. grupami (łącznie 76,9 proc.) byli też „optymiści”. Ci (14,6 proc.) stwierdzili, że gospodarce wystarczy rok do odbudowy.

8,5 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi na to pytanie.

Największy optymizm panuje wśród osób zarabiających ponad 5 tys. złotych miesięcznie. W tej grupie aż 25,6 proc. osób wskazało odpowiedź, iż gospodarce wystarczy rok do odbudowy.

Co ciekawe, optymistami są też osoby najgorzej wykształcone. Wśród posiadających tylko podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie aż 28,3 proc. wskazało odpowiedź, iż gospodarka wróci do stanu sprzed pandemii po roku.

Źródło: Rzeczpospolita