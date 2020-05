Donald Trump skomentował pojawienie się Kim Dzong Una. „Ciesze się, że wrócił”

„Cieszę się, że wrócił, i dobrze” – napisał Trump na swoim koncie na Twitterze. Odniósł się w ten sposób do wystąpienia Kim Dzong Una w mediach. Przywódca Korei Północnej po trzech tygodniach nieobecności wziął udział w uroczystości otwarcia fabryki nawozów Suncheon. – Przekazanie do eksploatacji instalacji jest ważnym krokiem do podniesienia krajowego przemysłu chemicznego na wyższy poziom – miał powiedzieć według agencji KCNA Kim Dzong Un.

Było to pierwsze publiczne wystąpienie Kim Dzong Una od 11 kwietnia, kiedy przewodniczył spotkaniu na temat polityki wewnętrznej. Tygodnie jego publicznej nieobecności podsycały spekulacje o ciężkiej chorobie, a nawet śmierci.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020