Rosja. Kolejny lekarz wypadł przez okno. Wcześniej skarżył się na zwierzchników

W obwodzie woroneskim w europejskiej części Rosji wypadł z okna szpitala lekarz pogotowia ratunkowego, który zakaził się koronawirusem – podało w sobotę radio Echo Moskwy. Lekarz skarżył się na brak środków ochrony. Wcześniej w Rosji w takich samych okolicznościach zginęły w wypadku dwie lekarki.

Wypadek lekarza Aleksandra Szulepowa potwierdziły służby prasowe wydziału ochrony zdrowia we władzach obwodu woroneskiego. Odmówiły one komentarza do czasu zbadania wypadku. Niezależna „Nowaja Gazieta” podała, że Szulepow jest w reanimacji ze złamaniem podstawy czaszki.

Szczegóły incydentu nie są znane. „Nowaja Gazieta” przypomina, że w kwietniu Szulepow wraz z innym medykiem nagrał wideo, w którym ogłosił, że jest zakażony koronawirusem, ale zwierzchnicy nadal zmuszają go do pracy. Jego towarzysz mówił, że pracownicy szpitala nie mają środków ochronnych. Później obaj medycy wycofali się z tego oświadczenia, a władze regionu nazwały nagranie fake newsem.

1 maja zginęła Jelena Niepomniaszczaja z Krasnojarska na Syberii, która kierowała jednym z miejskich szpitali. Lekarka sprzeciwiała się przekształceniu jednego z bloków podległej jej placówki w lecznicę dla pacjentów z koronawirusem. 25 kwietnia Niepomniaszczaja wypadła z okna piątej kondygnacji szpitala.

Telewizja regionalna TVK podawała, że do wypadku doszło bezpośrednio po zebraniu, w którym udział brał szef wydziału zdrowia we władzach Kraju Krasnojarskiego. Urzędnik ten zapewnił, że tego dnia nie miał narad z lekarzami.

24 kwietnia zginęła Natalia Lebiediewa kierująca oddziałem pogotowia ratunkowego na osiedlu Gwiezdne Miasteczko pod Moskwą, gdzie mieści się ośrodek szkolenia kosmonautów. Lekarka również wypadła z okna; jej śmierć uznano za nieszczęśliwy wypadek.

Dziennik „Moskowskij Komsomolec” powołując się na kolegów Lebiediewej podał, że mogła ona popełnić samobójstwo z powodu oskarżeń zwierzchników, że dopuściła do zakażenia koronawirusem kilku swoich podopiecznych. (PAP)