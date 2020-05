Stulecie wyprawy Kijowskiej. Zychowicz: Polska chciała położyć ręce na surowcach, bez okupacji [VIDEO]

Jaki był cel operacji Kijowskiej? Czy Polska miała szansę na stałe przywrócić Ukrainę do swoich granic?

W maju mija 100 od zakończenia operacji Kijowskiej. W jej ramach Polsce udało się zająć Kijów.

Jednak – jak wyjaśnia historyk Piotr Zychowicz – celem działań Piłsudskiego nie była okupacja, czy też włączenie Ukrainy do II Rzeczpospolitej. Zychowicz goszcząc w telewizji NCzasTV wyjaśnił, że Józef Piłsudski, jako federalista, był zwolennikiem „niepodległej”, ale docelowo „sfederalizowanej” z Polską Ukrainy.

Swoim podwładnym Piłsudski miał tłumaczyć, że w interesie II RP było odzyskanie kontrolę nad całym terytorium I RP. Jednak od XVII wieku powstało coś, czego wcześniej „nie znano” – narody.

– Piłsudski do swoich generałów jasno mówił, że chodzi o to, aby Polska położyła łapy na czarnoziemach, na surowcach, na portach morza Czarnego, ale trzeba to zrealizować z ludzką twarzą. Aby nie rządzić w okupacją – wyjaśnia historyk.

Źródło: NCzasTV