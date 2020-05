Jacek Kurski wróci na fotel prezesa TVP? „Ma na to duże szanse”

W Telewizji Polskiej szykuje się wielki powrót? Jak dowiedział się „Super Expres”, na fotel prezesa może wrócić obecny doradca zarządu telewizji Jacek Kurski. – Jeśli Jacek wystartuje, będzie bardzo dobrym kandydatem, a jeśli wygra, będzie świetnym prezesem telewizji – mówił w rozmowie z tabloidem p.o. prezesa TVP Maciej Łopiński.

Kurski posadę stracił w marcu, po tym jak odwołała go Rada Mediów Narodowych. Nie stracił jednak pracy, bo pozostał przy Woronicza jako doradca zarządu.

Wybory na prezesa TVP mają odbyć się po wyborach prezydenckich. Czy wystartuje w nich Maciej Łopiński? – Moje oddelegowanie jest czasowe i jestem p.o. prezesa. Jeśli Rada Mediów Narodowych ogłosi konkurs na stanowisko prezesa, a pewnie tak będzie, to ja w nim nie wystartuję – powiedział dla „SE”.

Łopiński twierdzi, że najlepszym kandydatem na stanowisko szefa TVP jest Kurski. – Jacek skutecznie kierował telewizją, jego prezesurę oceniam dobrze. Jest bardzo silną osobowością i budzi też w związku z tym silne emocje. Znam go od wielu lat. Przyjaźnimy się, a poznałem go jako młodego, dzielnego ucznia „Topolówki”, czyli jednego z liceów w Gdańsku – opowiadał Łopiński.

Jego zdaniem były prezes jest doskonałym kandydatem na przyszłego prezesa i ma duże szanse na sukces w drodze do objęcia tej posady. – Jeśli Jacek Kurski zdecyduje się na start w konkursie na prezesa TVP i wystartuje, to będzie miał duże szanse na wygraną. Będzie bardzo dobrym kandydatem i prezesem również będzie dobrym, tak jak zresztą był świetnym prezesem TVP jeszcze do niedawna – skwitował.