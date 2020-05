Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Szef MEN Dariusz Piontkowski podaje przybliżoną datę

Szef MEN Dariusz Piontkowski zapowiedział kiedy uczniowie klas 1-3 „mogą” powrócić do szkół. Nic jednak nie jest jeszcze pewne.

– 6 maja otwieramy żłobki i przedszkola i to samorząd samodzielnie decyduje, czy chce je zamknąć. Warto, żeby samorządy zapytały rodziców, czy jest zainteresowanie taką formą opieki ze strony rodziców – mówił w „Sygnałach Dnia” szef MEN Dariusz Piontkowski.

– Dajemy dosyć dużą swobodę samorządom. Oprócz określenia dosyć ogólnych zasad, które obowiązują, pozostałą cześć organizacyjną pozostawiliśmy samorządom. Wydaje mi się, że część samorządów – zwłaszcza tych dużych miast, powiązanych politycznie głównie z PO – z góry założyła, że nie będzie otwierała żłobków i przedszkoli. Z naszej strony jest to podejście niepoważne. Zwłaszcza w dużych miastach, tam gdzie pojawiają się jakieś większe zakłady produkcyjne, jednak część rodziców chciałaby już wrócić do pracy, a nie ma z kim zostawić dziecka i teraz samorząd im to uniemożliwia – stwierdził minister edukacji.

Uczniowie starszych klas wciąż są jednak zamknięci w domach i skazani na lekcje online. Samo nauczanie domowe, czy nauczanie przez Internet mogłoby być czymś dobrym, gdyby nie to, że nauczyciele nie mieli czasu się na to przygotować.

Na ten moment Piontkowski dzieli się z opinią publiczną jedynie swoimi przewidywaniami dla uczniów klas 1-3.

– Różne warianty rozważamy, trudno teraz powiedzieć jak to będzie wyglądało. Za dwa, trzy tygodniu będziemy mieć więcej danych i będzie można podjąć decyzję. Być może w końcu maja zdecydujemy się na otwarcie opieki także w klasach młodszych 1 – 3 – powiedział Piontkowski.

Minister nie wyklucza również powrotu do szkół starszych uczniów ale nie podaje żadnych konkretów w tej sprawie.

Źródło: Polskie Radio