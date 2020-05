Kluby z włoskiej czołówki chcą 19-letniego obrońcę Legii Warszawa. Latem szykuje się ciekawy transfer

Michał Karbownik z Legii Warszawa wzbudza coraz większe zainteresowanie zagranicznych klubów. Ściągnięcie młodego Polaka rozpatrują m.in. kluby z czołówki Serie A. W swoich szeregach chętnie widziałaby go rewelacja tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Atalanta Bergamo oraz SSC Napoli.

Wiele wskazuje na to, że 19-letni Michał Karbownik w trakcie najbliższego okna transferowego opuści zespół Wojskowych. Do tej pory swoje zainteresowanie piłkarzem stołecznej drużyny wyrażały kluby z Hiszpanii. Teraz do walki o młody talent włączają się też Włosi. Portal arenanapoli.it poinformował, że sprowadzeniem zawodnika zainteresowane jest Napoli.

To nie koniec. O Polaka ma też zabiegać inny włoski klub z ligowej czołówki – Atalanta. Poza tym zatrudnienie 19-latka ma również rozpatrywać Bologna FC.

Do tej pory w mediach pojawiły się także pogłoski o tym, że nazwisko Polaka znajduje się w notesach włodarzy prawdziwych gigantów. Obrońcę Legii mają obserwować m.in. Sevilla FC, Real Madryt, FC Barcelona czy Tottenham Hotspur.

Ciężko oczekiwać jednak, że Karbownik po ewentualnym transferze do jednej ze wspomnianych ekip od razu przebiłby się do pierwszego składu. Bardzo możliwe więc, że od razu zostałby gdzieś wypożyczony. Taka praktyka jest szczególnie popularna na Półwyspie Apenińskim.

Karbownik jest objawieniem w PKO Ekstraklasie. W tym sezonie rozegrał już 19 meczów, zaliczając przy tym sześć asyst.

