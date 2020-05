Obóz rządzący nie zmienia taktyki. Duda walczy o reelekcję kolejnym socjalem

Teoretycznie w niedzielę mają odbyć się wybory prezydenckie. Wszelkie sygnały jakie dochodzą do opinii publicznej wykazują jednak, że wszystko może okazać się wielką klapą, bo prawdopodobnie nie da się przygotować głosowania korespondencyjnego już na 10 maja. Obóz rządzący nadziei mimo wszystko nie traci, a prezydent Andrzej Duda zapowiada niezwykle niebezpieczne dla polskiej gospodarki programy socjalne.

Duda chce wprowadzić podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych i nowy dodatek solidarnościowy. Zdaniem ekspertów to bardzo niebezpieczny zabieg. Na kilka dni przez wyczekiwanymi wyborami, głowa państwa nie szczędzi obietnic. Zapowiedział podwyżkę dla bezrobotnych do poziomu 1300 zł. Kolejnym punktem nieodpowiedzialnego rozdawnictwa jest tzw. dodatek solidarnościowy w wysokości 1200 zł. Mieliby go dostawać przez trzy miesiące, ci którzy przez epidemię stracą posadę.

W tym momencie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 742 zł. brutto dla osób ze stażem od 5 do 20 lat. – Obecny jego poziom nie spełnia nawet funkcji socjalnej, nie starcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb – powiedziała „Rzeczpospolitej” Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Praca będzie się opłacać?