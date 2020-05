Przyszliście razem do restauracji? Będziecie musieli usiąść osobno. Znamy szczegóły odmrażania gastronomii

Od poniedziałku 4 maja rząd zdejmuje część obostrzeń i możliwe będzie ponowne funkcjonowanie galerii handlowych. Ciągle jednak zamknięte zostaną w części restauracje, zamawianie jedzenia będzie możliwe jedynie na wynos.

Od 4 maja rząd ponownie pozwoli łaskawie na otworzenie galerii handlowych. Możliwe będzie jednak jedynie działanie sklepów w ścisłym reżimie sanitarnym.

Obostrzenia w galeriach handlowych

Działalność galerii będzie podlegała silnym ograniczeniom. Zamknięte pozostaną strefy gastronomiczne, nie można będzie przesiadywać na ławkach, a także ograniczona zostanie liczba osób, które mogą przebywać w windzie.

– Z użytku wyłączone będą fontanny, szatnie, przechowalnie bagażu. Kierowcy będą proszeni o parkowanie w taki sposób, by między autami zostało co najmniej jedno wolne stanowisko – czytamy na stronie money.pl.

Odmrażanie strefy gastronomicznej

Jak na razie restauracje dalej będą mogły sprzedawać jedynie jedzenie na wynos. Wiemy jednak już coraz więcej, jak będzie wyglądało zdejmowanie obostrzeń z branży gastronomicznej.

Pierwsza istotna regulacja dotyczy tego, że przy stoliku będzie mogła znajdować się maksymalnie jedna osoba – z ograniczenia tego będą wyłączone rodziny. Wyjątkiem będą długie stoły, przy których odległość między osobami będzie wynosiła 2 metry.

Oznacza to, że jeżeli do galerii handlowych uda się na przykład para, która nie jest rodziną, będzie musiała zachować odległość 2 metrów. W praktyce będzie oznaczać to często konieczność zajęcia miejsc przy innych stolikach, jeżeli ktoś będzie chciał się podporządkować nowym przepisom.

Źródło: money.pl/nczas.com