Sekretarz stanu Pompeo po raz kolejny twierdzi, że koronawirus pochodzi z chińskich laboratoriów

– Mogę powiedzieć, że istnieje wiele dowodów na to, że to (koronawirus) pochodzi z laboratorium w Wuhan – stwierdził Pompeo w rozmowie w telewizji ABC. Zastrzegł, że wywiad powinien kontynuować badania w tej sprawie, „byśmy mieli pewność”.

Pompeo dodał, że „Chiny mają historię prowadzenia niezgodnych z normami laboratoriów”. – Nie po raz pierwszy słyszymy, że świat jest narażony na wirusy w wyniku błędów w chińskich laboratoriach – powiedział.

Według niego dziś nie da się stwierdzić czy wirus został rozprzestrzeniony specjalnie, czy tez jest to efekt błędów i zaniedbań w laboratorium. Sekretarz Stanu przypomniał, że chińscy komuniści nie zgadzają się na dopuszczenie jakichkolwiek ekspertów do laboratoriów w tym z bardzo sprzyjającej Chinom WHO.

Wywiad USA ustalił, że koronawirus nie został stworzony przez człowieka, ani nie jest owocem modyfikacji genetycznej; bada jednak nadal, czy pochodzi od zakażonych zwierząt lub jest wynikiem wypadku w chińskim laboratorium – podało w czwartek biuro dyrektora wywiadu USA.

„Wspólnota wywiadu zgadza się z powszechnym konsensusem naukowców, że wirus wywołujący Covid-19 nie został stworzony przez człowieka lub zmodyfikowany genetycznie” – głosi komunikat wywiadu.

The Chinese Communist Party continues to block access to the Western world, the world's best scientists, refusing to cooperate with world health experts, to figure out exactly what happened. This unacceptable during an ongoing threat, an ongoing pandemic. pic.twitter.com/qa156CfTAB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 3, 2020