Sudan zakazał okaleczania narządów płciowych kobiet. Co z mężczyznami?

Według danych UNICEF ponad 87% kobiet w Sudanie w wieku od 15 do 49 lat miało być poddane zabiegowi „obrzezania” (klitoridektomia). Praktyka ta jest w Sudanie dość rozpowszechniona i kraj ten jest światowym liderem liderem.

„Obrzezanie” kobiet odnotowano w 28 państwach afrykańskich oraz w Azji i na Bliskim Wschodzie. To bardziej tradycja kulturowa, niż religijna. W listopadzie Sudanki protestowały przeciw tym praktykom na ulicach.

Od tego czasu przeprowadzono w kraju wiele reform, które mają zapewnić kobietom więcej praw i swobód. Teoretycznie infibulacja jest zakazana w sudańskim kodeksie karnym od czasu uzyskania niepodległości w 1957 r.

Prawo sobie, a praktyka sobie. Dopiero od 2003 r. zakazano przeprowadzania takich zabiegów personelowi medycznemu. To jednak tylko pogorszyło sytuację, bo okaleczanie narządów kobiecych odbywało się pokątnie. W 2009 r. wprowadzono dekret o penalizacji infibulacji.

Za taki zabieg w placówce medycznej groziła teoretycznie kara do 10 lat więzienia i grzywna. To też nie pomogło, bo niedawno władze przyjęły poprawkę do Kodeksu Karnego, która uznała obrzezywanie kobiet za przestępstwo, które automatycznie zagrożone jest trzyletnim więzieniem.

Tradycje kulturowe trudno jedna wytrzebić. Nieobrzezana kobieta jest „qulfa”. To termin oznaczający „hańbę” kobiet, które nie zostały obrzezane. Oznacza to ich wykluczenie społecznie.

Kryminalizacja okaleczania narządów płciowych kobiet została uznana za „zwycięstwo praw kobiet” i wywołało zachwyty UNICEF-u. .Zmiana prawa nie oznacza jednak zmiany obyczajów społeczeństwa. Wskazuje na to przykład Egiptu. Tutaj zakazano takich praktyk ustawą w 2008 r., ale nic się praktycznie nie zmieniło.

Dlatego UNICEF w Sudanie prowadzi także kampanię pod hasłem „Saleema”. Co ciekawe odwołuje się ona do islamu. Saleema” oznacza „kompletny, nienaruszony, cały, tak jak go stworzył Bóg”, człowiek „doskonały od urodzenia”. Ta kampania ma na celu zmianę mentalności społecznej. I została wsparta przez imamów.

Przy okazji pojawia się jednak pytanie o podobne okaleczanie mężczyzn? Jak pogodzić dopuszczalność praktyk obrzezania napletka z zasadą równości płci?

Źródło: Aujourd’hui la Turquie