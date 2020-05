Andrzej Duda o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa. „Żeby był po prostu święty spokój” [WIDEO]

Andrzej Duda w serii Q&A odpowiedział na pytanie, o to czy jego zdaniem szczepionka na koronawirusa po jej wynalezieniu powinna być obowiązkowa.

Przypomnijmy, że minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że będziemy musieli chodzić uzbrojeni w maseczki do czasu wynalezienia szczepionki, czym zasugerował, że może być ona obowiązkowa.

– Czy po wynalezieniu szczepionki na koronawirusa takie szczepienie powinno być w Polsce obowiązkowe czy dobrowolne? – zapytał pan Mikołaj Prezydenta Dudę.

Duda: Rozważał bym czy nie wprowadzić tych szczepień jako obowiązkowych

Na początku swojej odpowiedzi Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że długo się nad tym zastanawiał i dodał, że nie jest w tym zakresie specjalistą.

– Jeżeli okazałoby się, że są osoby, które nie mogą być zaszczepione (…), a w związku z tym każdy kto byłby nosicielem koronawirusa dlatego, że nie chce się zaszczepić byłby dla nich zagrożeniem, to ja bym rozważał czy nie wprowadzić tych szczepień jako obowiązkowych – powiedział.

– Gdyby takiej sytuacji i nieszczepiony byłby tylko ten, który nie chce się szczepić, to zostawiłbym te szczepienia jako dobrowolne. Po prostu jak ktoś nie chce się szczepić to on sam ryzykuje, ale nie może być tak, że on ryzykuje kosztem innej osoby – dodał.

– Tak szczerze powiem. Wydaje mi się, że jak już ta szczepionka będzie, że ludzie umierają na koronawirusa to po prostu wszyscy powinni mieć wolę, żeby się zaszczepić i żeby być bezpiecznymi dla innych i żeby był po prostu święty spokój – zakończył Prezydent.