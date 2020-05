Paweł Kukiz twierdzi, że PiS próbował przekupić posłów Kukiz’15. Chodzi o głosowanie ws. powszechnych wyborów korespondencyjnych. Na swoim Facebooku Kukiz opisał „opowieść o żenującej, zmasowanej i panicznej PiS-owskiej akcji korupcyjno-politycznej”.

„Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym i zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie w maju. I wysyła swoje popychadła, by korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów” – grzmiał Kukiz.

Z jego relacji wynika, że politycy i działacze PiS-u próbowali przekupić czworo posłów Kukiz’15. Propozycje mieli usłyszeć Stanisław Żuk, Jarosław Sachajko, Agnieszka Ścigaj oraz Stanisław Tyszka.

„Do Stanisława Żuka, posła Kukiz’15 z okręgu legnickiego, dzwoni szef gabinetu premiera Morawieckiego, poseł Krzysztof Kubów, i prosi o spotkanie” – relacjonował Paweł Kukiz. Miał zachęcać Żuka do „wyjścia do łazienki” lub stwierdzenia „awarii” tableta podczas głosowania ws. wyborów korespondencyjnych.

Jarosław Sachajko miał z kolei otrzymać propozycję stanowiska w ministerstwie rolnictwa, w zamian za poparcie wyborów korespondencyjnych. Złożyć ją miał prezes Cedrobu, jednego z największych producentów drobiu w Polsce.

„Drobiarz zaprasza też na spotkanie z premierem. Po konsultacji ze mną, Jarosław Sachajko na spotkanie z Morawieckim idzie. Dużo okrągłych słów typowych dla premiera. Dobro Polski, dobro partii, dobro Dudy. Sachajko pyta, dlaczego premier nie rozmawia bezpośrednio ze mną. VATeusz na to, że Kukiz obraził jego ojca, ale on w swej łaskawości Kukizowi wybacza! (tak, rzeczywiście strasznie obraziłem Kornela, biorąc go na listy Kukiz’15 do Sejmu i zgłaszając na Marszałka Seniora, choć PiS zawsze Kornela wyśmiewał i unikał (o czym premier wie doskonale i się z tym faktem godził)” – napisał Kukiz.

Do Agnieszki Ścigaj miał dzwonić „były poseł poprzedniej kadencji (dziś na darowanej przez PiS synekurze)”.

„Zachęca Agnieszkę do poparcia wyborów kopertowych w głosowaniu w Sejmie. Pyta, czego by oczekiwała w zamian za głosowanie zgodnie z wolą Jarosława Kaczyńskiego” – relacjonował Kukiz.

„Wybory muszą być w maju”

Ostatnim z wymienionych posłów Kukiz’15, których chciał przekupić PiS, jest Stanisław Tyszka. Do byłego wicemarszałka Sejmu miał dzwonić Michał Dworczyk z propozycją spotkania.

„Na spotkaniu pyta o ocenę sytuacji. Tyszka mówi, że mamy do czynienia z destrukcją naszego Państwa, resztek kultury politycznej i prawnej. Przekazuje nasze stanowisko, że należy przełożyć wybory, przynajmniej na sierpień i zrobić je zgodnie z prawem, w sposób uporządkowany, bezpiecznie dla obywateli i najlepiej w porozumieniu wszystkich sił politycznych. Dworczyk na to, że taka jest linia partii, że wybory muszą być w maju i nic się nie da zrobić. I czy Tyszka nie poparłby jednak w głosowaniu nielegalnych wyborów korespondencyjnych” – napisał Kukiz.

Szef ruchu Kukiz’15 podkreślił, że żaden z wyżej wymienionych parlamentarzystów nie przystał na składane mu propozycje.

Na zakończenie Kukiz zwrócił się do Kaczyńskiego i Morawieckiego. „Przez 4 lata minionej kadencji Sejmu zainwestowaliście mnóstwo czasu i pieniędzy, by skorumpować, kupić, przeciągnąć posłów Kukiz’15. Chcieliście zniszczyć ruch obywatelski, który powstał po wyborach prezydenckich 2015 roku. I niestety -w dużej mierze, dzięki gangsterskim metodom przekupstwa i szantażu, to się Wam udało” – napisał.

„Ale nie tak łatwo zabić Ideę. A na pewno nie uda się to takiej nieudolnej, ogarniętej obsesją władzy za wszelką cenę, aroganckiej, butnej i tępawej partyjnej mafii, partii przeciętniaków, «biernych, marnych, wiernych», którą zbudowaliście. Okazało się niestety, że jesteście istotami pozbawionymi jakichkolwiek poglądów, ideałów i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Rozdajecie stanowiska w administracji i spółkach Skarbu Państwa, z wielomilionowymi wynagrodzeniami, miernotom i malwersantom za partyjną wierność. A «Prawdziwym Polakiem» jest dla Was tylko ten, kto Wam w tym nie przeszkadza. Boże, chroń Polskę…” – zakończył Paweł Kukiz.

