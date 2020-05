Niemcy będą wspierać politycznie i finansowo firmy uczestniczące w budowie Nord Stream 2

Rząd federalny Niemiec nadal pozytywnie odnosi się do projektu Nord Stream 2. Oczekuje jego zakończenia i będzie nadal udzielał politycznego wsparcia firmom uczestniczącym w nim – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Według oświadczenia, niemiecki rząd nadal pozytywnie ocenia projekt Nord Stream 2 i postrzega jako przede wszystkim projekt komercyjny. Rząd zakłada, że ​​Nord Stream 2 zostanie ukończony. Według oświadczenia Niemcy będą nadal udzielały politycznego wsparcia firmom uczestniczącym w projekcie.

Władze nie obawiają się, że spowolnienie budowy gazociągu zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Berlin ponownie stwierdził, że zasadniczo odrzuca amerykańskie sankcje eksterytorialne wobec Nord Stream 2. Nie zamierza jednak rozliczać Waszyngtonu za spowolnienie inwestycji. USA są zdania, że gazociąg uzależnia Niemcy od Rosji. Krytycy uważają, że inwestycja zagraża europejskiemu rynkowi energii.

Nord Stream 2 obejmuje dwie linie gazociągu o łącznej przepustowości 55 mld metrów sześciennych rocznie. Magistrala gazowa budowana jest na dnie Morza Bałtyckiego. Instalacja będzie rozciągnięta od Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. W sumie to 2,1 tys km rur. Taką samą przepustowość ma linia Nord Stream 1, ale zwolennicy budowy „dwójki” są zdania, że do 2035 r. wydobycie gazu w Europie mocno spadnie, a ta inwestycja będzie w stanie utrzymać pokrycie zapotrzebowania na surowiec.

Pod koniec 2019 roku wykonawcy informowali o opóźnieniach w zakończeniu projektu, natomiast nie podali kolejnej daty planowego finiszu.

Europejskimi partnerami Gazpromu w projekcie są niemiecki Uniper i Wintershall, austriacki OMV, francuski Engie i anglo-holenderski Shell. Inwestycja zgodnie z pierwotnymi założeniami ma kosztować 10 mld euro, a połowę tej sumy ma pokrywać rosyjski gigant energetyczny.

Rurociąg omija kraje tranzytowe – Ukrainę, Białoruś, Polskę. „Ciągnie się przez wyłączne strefy ekonomiczne i wody terytorialne Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec” – podaje ITAR-TASS.

Źródła: ITAR-TASS, NCzas.com