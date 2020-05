Niepokojący raport chińskich służb ws. pandemii. „Musimy być gotowi na konflikt zbrojny między Chinami i USA”

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego przedstawiło raport władzom w Pekinie, w tym prezydentowi Xi Jinpingowi. Jego wnioski są bardzo niepokojące. Twórcy przekazali, że z tak antychińskimi nastrojami nie mieliśmy do czynienia od 1989 roku. Czyli od czasu tragicznych wydarzeń na placu Tiananmen. Dodali, że to wynik „fali nastrojów antychińskich kierowanych przez Stany Zjednoczone w następstwie pandemii. Trzeba przygotować się na najgorszy scenariusz”. Zakłada on „konfrontację zbrojną między oboma mocarstwami”.