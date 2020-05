Sposób na nudę izolacji. Wyrzucanie śmieci stało się okazją do społecznej zabawy [FOTO/VIDEO]

Do tej zabawy przyłączyło się w sieciach społecznościowych ponad milion osób. Jeszcze jedne i dość oryginalny sposób na nudę izolacji.

W dodatku takie przebieranki tworzą interakcję i zachęcają np. sąsiadów do włożenia na siebie jeszcze bardziej wyrafinowanego stroju.

Wystawianie na ulicę pojemników obywa się czasami całymi rodzinami, z muzyką lub bez, ale zawsze w przebraniu. Setki Australijczyków przywdziewają na tą „okazje” od kilku tygodni zwariowane kostiumy.

To sposób na zabicie czasu i utrzymanie morale czasach zarazy. W dodatku przykry obowiązek wyrzucania śmieci i wystawiania pojemników, chyba nigdy nie była taką atrakcją.

Pomysł pojawił się pod koniec marca na Facebooku. Do grupy „Bin binationation outing”, w której członkowie rywalizują w kreatywności pomysłów, dołączył już ponad milion osób. Są też specjalne dni.

4 maja świętowali fani „Star Wars” i wielu Australijczyków pojawiło się np. z kubełkami śmieci w strojach nawiązujących do tego filmu.

Canberrans have been participating in the “Great isolation bin outing!”, dressing up to take the bins out! Here is little bin riding hood and the (not so) big bad wolf🐺and here comes the bins, a beautiful bride in her wedding dress💐end us a photo in the comments below #stayhome pic.twitter.com/24VMFkYezC

— ACT Government (@actgovernment) April 30, 2020