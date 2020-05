Bardzo obiecujące wiadomości z Utrechtu. Naukowcy stworzyli przeciwciało zwalczające Covid-19

Naukowcy stworzyli w laboratorium przeciwciało monoklonalne, które może pokonać koronawirusa. To jeszcze nieśmiały, ale obiecujący krok w kierunku dojścia do mety pandemii. Powodzenie tego projektu umożliwiłoby skuteczną terapię i zatrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu.

Przeciwciało eksperymentalne zneutralizowało wirusa w hodowlach komórkowych. Chociaż jest to wczesny etap opracowywania leku. Jest on w fazie początkowej, przed badaniami na zwierzętach i próbami na ludziach. Przeciwciało może pomóc w zapobieganiu i leczeniu Covid-19. Dotyczy to także chorób powiązanych. Innowacyjne dokonania naukowców opublikowało w poniedziałek czasopismo Nature Communications.

„Potrzebne są jednak dalsze badania, aby sprawdzić, czy wyniki zostały potwierdzone w warunkach klinicznych i jak dokładnie przeciwciało zwalcza wirusa” – napisał Berend-Jan Bosch z Utrecht University w Holandii.

Przeciwciało opisane jako 47D11 celuje w białko kolca, które nadaje koronawirusowi kształt zbliżony do korony i pozwala mu dostać się do ludzkich komórek. W przeprowadzonych próbach przeciwciało pokonało nie tylko wirusa Covid-19, ale także jego kuzyna wywołującego SARS.

Przeciwciała monoklonalne są białkami stworzonymi w laboratorium. Przypominają te naturalnie występujące, które organizm wytwarza w celu zwalczania bakterii i wirusów.

W procesie przesiewowym 47D11 okazało się wykazywać aktywność neutralizującą. Naukowcy sformatowali następnie to przeciwciało, aby stworzyć wersję w pełni ludzką.

„Przeciwciała monoklonalne atakujące wrażliwe miejsca na wirusowych białkach powierzchniowych. Są coraz częściej uznawane za obiecującą klasę leków przeciwko chorobom zakaźnym i wykazały skuteczność terapeutyczną w przypadku wielu wirusów” – uzasadniają Bosch i koledzy.

Źródło: Bloomberg.com