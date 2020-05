Debata prezydencka. W TVP nawet minuta nie jest minutą. Kandydatom skracano czas [VIDEO]

Debata prezydencka zorganizowana przez Telewizję Publiczną dawała w teorii każdemu z kandydatów po minucie czasu na wypowiedź w każdej z rund. Okazało się, że zegar momentami nawalał.

„W #debataprezydencka w TVP nawet w to, że jedna minuta to minuta nie można wierzyć. Zegar gubi sekundy tak, jak kandydaci pogubili się pod wpływem siły argumentów pana Tanajny” – napisał Patryk Słowik z „Dziennika Gazety Prawnej”.

„Bardzo nieładnie TVP Info ścinać czas niektórym kandydatom. Bosakowi spadło spokojnie ok 10 sek w ciągu tej jednej wypowiedzi” – pokazała nagranie Ewa Zajączkowska.

Nie wiedziałam, że po 0:58 jest 0:56… pic.twitter.com/wylTi8jbZa — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) May 6, 2020

„Moje wyjaśnienie fenomenu znikających sekund na TVP jest niespiskowe. Przypuszczam, że mają złą synchronizację zegara z wyświetlaczem, który odświeża się powiedzmy co 1,05 sek. Przez to co 20-sta sekunda przeskakuje. Badanie stoperem potwierdza teorię” – napisał Dobromir Sośnierz.