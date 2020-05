Grzegorz Braun: Władza ludowa pod pretekstem walki z wrażym wirusem wprowadza rozwiązania policyjne [WIDEO]

Grzegorz Braun w swym najnowszym komentarzu w krótkich żołnierskich słowach podsumował, jak wygląda walka PiS z koronawirusem i w jakim trybie wprowadzane są procedowane zmiany.

– Kwartał koronapaniki za nami już prawie. Tu w Polsce drugi miesiąc kwarantanny narodowej, do której wpakowała nas władza narodowa w jej aktualnym wcieleniu. Ta władza ludowa wywija biało-czerwonym sztandarem, ale pod pretekstem walki z wrażym wirusem prowadzi zmasowaną akcję wprowadzania do naszej rzeczywistości rozwiązań policyjnych, zamordystycznych – zaczyna Grzegorz Braun.

– Rozwiązań tych, jestem o tym głęboko przekonany, nie wymyśla władza warszawska w stu procentach od a do z, tylko z jakiegoś tam natchnienia znajdują się gotowe już te akty prawne, które się zsypuje hurtem do jakiejś tarczy antykryzysowej – dodaje polityk.

– O tym mówię, że to jest element z lekka improwizowany, bo co tam im pod rękę wejdzie na biurkach ministerialnych to zsypują i pod pretekstem ratowania narodu przed zarazą robią z tego jakiś kolejny wielki akt prawny, kolejną kolubrynę propagandową i uchwalają to w trybie na rympał – podkreśla poseł.