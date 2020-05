Korwin-Mikke o zapłakanym kandydacie na Prezydenta. „Sprawa z Szymonem Hołownią jest zupełnie oczywista”

Janusz Korwin-Mikke w swym najnowszym wpisie na Facebooku odniósł się do głośnej w ostatnich dniach sprawy związanej z wybuchem płaczu kandydata na Prezydenta RP podczas jednego z nagrań. – Sprawa z Szymonem Hołownią jest zupełnie oczywista – pisze JKM.

Przypomnijmy, że w sobotę Szymon Hołownia prowadził na swoim fanpage’u transmisję na żywo. Ten popis kandydata na prezydenta i byłego gwiazdora TVN-u na długo zapadnie w pamięć internautów. Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego sprawa jest zupełnie oczywista.

Korwin-Mikke o Szymonie Hołowni

– Sprawa z Szymonem Hołownią jest zupełnie oczywista. Czyta on codziennie to arcydzieło sprzeczności zwane konstytucją III RP – i od tego zwariował – zaczyna swój wpis poseł Konfederacji.

Korwin-Mikke przypomniał, że zasiadał w komisji konstytucyjnej i wówczas zwracał uwagę na to, że w polskiej Konstytucji zawarto sprzeczne ze sobą zapisy, jak to o demokratycznym państwie prawa. Albo demokracja i wola większości, albo rządy prawa i jego poszanowanie.

– Parafrazując słowa śp.Ronalda Reagana – „Zwolennik konstytucji III RP to ktoś kto ją przeczytał, a przeciwnik to ktoś to ją nie tylko przeczytał, ale i zrozumiał”.

Najwidoczniej więc Pan Hołownia może i naprawdę czyta naszą konstytucję codziennie, ale jej nie rozumie bo gdyby ją zrozumiał to może i też by nad nią płakał, ale zupełnie z innych powodów – podsumowuje Korwin-Mikke.