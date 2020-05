Na to idzie to 10 miliardów? Portal TVP INFO rozpowszechnia fake newsy. Tym razem oberwał Szymon Hołownia

Portal TVP INFO, którym zarządza Samuel Pereira, rozpowszechnia w Internecie fake newsy nt Szymona Hołowni. Państwowe media „podają dalej” fałszywego tweeta kandydata na prezydenta.

Dość głośnym echem w mediach odbił się performance Szymona Hołowni, który nagrywając „live’a” w mediach społecznościowych rozpłakał się nad Konstytucją. Rozklejony kandydat na prezydenta bardzo szybko został wyśmiany przez różne media. No, bo trzeba przyznać, że akcja nie była zbyt korzystna wizerunkowo dla kogoś, kto chce zostać głową państwa. Prowadząc negocjacje z Putinem, Merkel lub Trumpem również będzie płakał, gdy coś nie pójdzie po jego myśli?

O ile jednak wyśmiewanie zdarzenia, które faktycznie miało miejsce, i w dodatku jest śmiechu warte, jest zrozumiałe, to podawanie „fake newsów” powinno kłócić się z etyką dziennikarską.

Najwyraźniej nie uważają tak dziennikarze z portalu TVP INFO. Samuel Pereira ma pewne doświadczenie z troll kontami, a nawet ich prowadzeniem – pokazała to pamiętna awaria Facebooka. Mimo to jego portal dał się takiemu kontu nabrać. No, bo przecież to niemożliwe, by zrobiono to specjalnie, prawda? Nawet jeśli media publiczne co rusz uderzają w Krzysztofa Bosaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza, gdy tylko ich słupki poparcia zaczynają rosnąć… To musi być przypadek.

Tak więc portal TVP INFO podał dalej fałszywy komentarz nt płaczliwego nagrania, który napisała osoba podszywająca się pod Szymona Hołownię.

To, że szczujnia pisowska wali we mnie jak w bęben jest jasne, bo stałem się dla nich realnym zagrożeniem. Będą próbowali się czepiać absolutnie wszystkiego. Jestem na to przygotowany. pic.twitter.com/tBB3bLYjBO — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) May 6, 2020

Przypomnijmy, że PiS, na chwilę przed epidemią i kryzysem ekonomicznym, podarował TVP 2 miliardy „rekompensaty”. 2 miliardy rocznie – warto dodać. Czyli w przeciągu 5 lat podatnicy zapłacą, na rzecz tak rzetelnych mediów, aż 10 miliardów.