Niemcy: Wybory do Bundestagu w 2021 roku mogą odbyć się tylko korespondencyjne

Niemcy rozważają przeprowadzenie przyszłorocznych wyborów wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Wszystko zależy od tego jak długo potrwa epidemia.

Według informacji „Rheinische Post” koalicja Angeli Merkel chce umożliwić przeprowadzenie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Tak doradzają eksperci chadeków i socjaldemokratów.

Niemcy chcą zmiany prawa wyborczego w związku z epidemią koronawirusa Covid-19. Mimo, że wybory planowane były na jesień 2021 to wciąż nie wiadomo jak długo potrwa epidemia.

W ten sposób Niemcy chcą się zabezpieczyć przed spodziewaną drugą falą epidemii. Obecnie chadecy i socjaldemokraci mają spierać się co do prowadzenia kampanii i wyłaniania kandydatów.

– Sensowne jest stworzenie możliwości, by w sytuacjach nadzwyczajnych nominowanie kandydatów i właściwa kampania wyborcza mogły być przeprowadzone inaczej niż w formie imprez, wymagających fizycznej obecności – powiedział gazecie Ansgar Heveling z CDU.

W Niemczech federalna ordynacja wyborcza reguluje proces wyłaniania przez partie polityczne kandydatów do Bundestagu. Proces ten musi spełniać takie same „demokratyczne standardy”, co właściwe wybory.

Niektórzy politycy socjaldemokratów sugerują, by kandydatów dalej wyłaniać w trakcie zjazdów, ale przy zachowanym bezpiecznym dystansie. Natomiast niewykluczone też, że projekt umożliwienia przeprowadzenia wyborów w pełni korespondencyjnych ma drugie dno.

SPD od czasu przejęcia sterów przez skrajnie lewicowe skrzydło chce wyjścia z koalicji. Zmiana sposobu głosowania umożliwiłaby przeprowadzenie przyspieszonych wyborów już w tym roku.

W ostatnich wyborach do Bundestagu w 2017 roku z możliwości głosowania korespondencyjnego skorzystało ponad 28 proc. uprawnionych.

Źródło: Deutsche Welle