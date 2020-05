Nowy wspaniały świat. Maski dzielą się już na legalne i nielegalne

Dwóch mężczyzn we Francji handlowało maseczkami ochronnymi, które przywieźli z Holandii. Maski przez władze zostały uznane za „nielegalne”, a niedoszli sprzedawcy trafili do aresztu.

We Francji obowiązuje zakaz odsprzedaży maseczek. Te można kupić tylko w aptekach. Biznesmeni mieli więc działać na „czarnym rynku”.

Mężczyźni przywieźli kilka skrzyń maseczek o łącznej wartości 80 tys. euro. Policji tłumaczyli, że kupili wszystkie na użytek własny oraz dla pracowników. Jeden z nich prowadzi bowiem firmę.

Funkcjonariusze stwierdzili jednak, że rzeczywistym celem było odsprzedanie masek na budowach, a co za tym idzie „osiągnięcie zysku”. To oczywiście w nowej rzeczywistości niedopuszczalne. Mężczyźni trafili do aresztu, a maski na rzecz skarbu państwa. Konkretnie – do Regionalnej Agencji Zdrowia.

Tworzy nam się „nowy wspaniały świat”, w którym maski dzielimy na legalne i nielegalne.

Źródło: Polsat News/NCzas