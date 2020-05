Trwa debata prezydencka. Pomysły kandydatów na politykę zagraniczną, gospodarkę i bezpieczeństwo

W Telewizji Polskiej trwa pierwsza i prawdopodobnie jedyna debata prezydencka. Wzięło w niej udział wszystkich 10 kandydatów.

Debata podzielona jest na pięć bloków. Każdy z kandydatów ma minutę na odpowiedź.

Polityka zagraniczna

W której zagranicznej stolicy złoży Pan/Pani swoją pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę jako prezydent? – padło pytanie od prowadzącego.

Na pytanie wprost nie odpowiedzieli Kidawa-Błońska, Kosiniak-Kamysz i Żółtek. Hołownia stwierdził, że powie dopiero, jak wygra. Biedroń odwiedziłby Berlin i Paryż, Duda Rzym, Piotrowski Waszyngton i zadałby pytanie co z ustawą 447, a Jakubiak i Bosak Budapeszt. Tanajno z kolei odwiedziłby najpierw przedsiębiorców w Polsce.

Gospodarka

Jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju z ostatnich lat? – padło pytanie od prowadzącego.

Duda wspominał o rozwoju Polski w ostatnich latach, który był możliwy dzięki współpracy prezydenta i rządu. Uważa, że tylko w ten sposób można kontynuować objętą drogą, tj. aby

Jakubiak wskazał, że wobec przedsiębiorców państwo polskie zachowuje się „śpiąco”. Żółtek z kolei uważa, że należy – niezależnie czy koronawirus by był czy nie – uwolnić gospodarkę od biurokracji.

Tanajno oskarżył Morawieckiego, Dudę i rząd o upadek polskiej gospodarki. Uważa, że należy premiera i prezydenta postawić przed Trybunałem Stanu.

Bosak wskazał, iż nie jest prawdą, że polska gospodarka rozwijała się szybko. – Rozwijała się co najwyżej średnio. Mniej propagandy, więcej faktów – powiedział. Przypomniał o niezrealizowanych obietnicach Dudy, a sam pokazał projekty ustaw – o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku i dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców.

Bezpieczeństwo

Jaka jest Pani/Pana koncepcja zapewnienia Polsce bezpieczeństwa militarnego i energetycznego? – padło pytanie od prowadzącego.

Hołownia wskazał, że co kwartał będzie zwoływał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapraszając do współpracy wszystkie środowiska i byłych prezydentów.

Jakubiak chciałby podnieść wydatki na armię do 2,5 proc. z budżetu. Duda z kolei wskazał, że złożył 31 projektów ustaw jako prezydent (najwięcej po Lechu Kaczyńskim), dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo Polski. Wytknął Kosiniakowi-Kamyszowi, że za jego rządów podwyższono wiek emerytalny, a za Dudy go obniżono. Przedstawiciel Ludowców skontrował, że wyższy wiek emerytalny był po to, aby były większe świadczenia, a ponadto opowiedział się za emeryturą bez podatku.

Piotrowski chciałby modernizacji wojsk rakietowych, Kidawa-Błońska „zielonej”, odnawialnej energii.

Bosak wskazał, że rząd postawił na jedną kartę – amerykańską – za co drogo płacą. W zakresie „zielonego ładu” podkreślił, że należy sprzeciwić się planowi Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania był Biedroń, który uważa, że nie ma innej alternatywy, niż iść ręka w rękę z UE.

Artykuł na bieżąco aktualizowany.