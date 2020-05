Wartość takich piłkarzy jak Mbape i Neymar już spadła o ponad 20%. Kornawirus wprowadza do transferów piłkarskich rozsądek

W świecie futbolu należy się spodziewać zastoju ruchu transferowego. Więcej może być za to wypożyczeń i zamian graczy pomiędzy klubami. Z powodu pandemii koronawirusa i wstrzymania rozgrywek, wartość piłkarzy mocno się obniża.

We Francji trochę papierowym mistrzem kraju został paryski PSG. Kryzys gospodarczy spowodowany epidemią Covid-19 wywołuje także spadek wartości piłkarzy tego klubu. Audytorzy z firmy KPMG obliczyli, że wartość takich gwiazd PSG jak Kylian Mbappé i Neymar może spaść nawet ponad 20%.

Pozbywanie się w takich czasach graczy to trochę jak wyprzedawania akcji na giełdzie w czasie bessy. Wyniki audytu KPMG pojawiły się w środę 6 maja. Wg tej oceny kryzys i ograniczenia finansowe najprawdopodobniej doprowadzą do spadku zakupów zawodników, a przede wszystkim do płacenia znacznie niższych kwot.

Nie będzie rekordów transferowych

KMPG przewiduje, że kluby będą wolały wypożyczać graczy lub dokonywać ich zamiany. Firma audytorska próbowała oszacować utratę wartości ponad 4000 graczy grających w dziesięciu głównych ligach Europy. Pod uwagę brano angielską Premier League i Championship oraz ekstraklasy Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Francji, Holandii, Belgii, Turcji i Portugalii.

Wyszło im, że najdrożsi piłkarze tych lig średnio stracą na wartości 20% jeśli nie wznowią one do jesieni rozgrywek. Tam, gdzie rozgrywki zostaną wznowione (np. Bundesliga) strata będzie mniejsza i taki Lewandowski et consortes będą mniej warci tylko o 13%.

Mbappé i Neymar, dwaj najdrożsi gracze w Europie, z powodu odwołania już rozgrywek francuskiej Ligue 1 stanieją wg tego wyliczenia odpowiednio o 21,5% i 21,7%.

Mbabe wyceniano na sumę pomiędzy 177 a 188 milionów euro, w porównaniu z 225 milionami euro w szacunkach KPMG z lutego 2020 roku. Cena za Neymara spadnie ze 175 milionów euro, do przedziału pomiędzy 137 a 149 milionów euro.

Argentyńczyk Lionel Messi wyceniony został na 127-134 mln EUR, Belg Eden Hazard na 95-101 mln EUR. Obydwaj „potanieli” o ponad 25%.

Innym powodzi się trochę lepiej. Raheem Sterling (Manchester City), straciłby tylko wg tego wyliczenia na wartości tylko o 10,5% do 13,8%, czyli cena za jego transfer wyniosłaby od 129 do 134 mln EUR. To obecnie trzeci najdroższy gracz w Europie.

Manchester City z najdroższą ekipą

Na poziomie klubowym Manchester City ma najdroższy skład w Europie. Paris SG zająłby dopiero 7. miejsce (w lutym był na 6 pozycji). Spore straty wartości zawodników ponoszą wszystkie kluby czołówki europejskiej – FC Barcelona (przecena od 20,5% do 28,9%), Real Madryt (od 19,1% do 27,2%), czy Chelsea (19% do 27 %).

Przypomnijmy, że 11 marca na stadionie Anfield piłkarze Liverpoolu przegrali z Atletico Madryt 2:3 i odpadli z Ligi Mistrzów. Mecz obejrzało ponad 52 tys. kibiców i było to ostatnie wielkie wydarzenie piłkarskie przed przerwą z powodu pandemii koronawirusa.

Źródło: Le Point/ AFP