Wielka akcja Interpolu w 103 krajach. Odnaleziono 19 tysięcy dzieł sztuki

Są to stare monety, przedmioty z wykopalisk archeologicznych, ceramika, starożytna broń… Chodzi głównie o przedmioty, które zagrabiono w krajach dotkniętych wojną, skradziono w muzeach, ale tak ze stanowisk archeologicznych.

To efekt dwóch dużych operacji, w wyniku których wszczęto w różnych krajach 300 dochodzeń. Chodzi o prowadzoną od jesieni 2019 roku operację Athena II, kierowana przez Światową Organizację Celną (WCO) i Interpol oraz Pandorę IV, która koncentrowała się na Europie i była koordynowana przez Europol i hiszpańską Guardia Civil. To właśnie w Madrycie znaleziono „bardzo rzadkie przedmioty prekolumbijskie”, jak złota maska ​​Tumaco.

W Argentynie policja federalna odzyskała 2500 starych monet. To największa kolekcja numizmatów odzyskana w trakcie tych operacji. 28% przedmiotów odzyskano śledząc transakcje internetowe. „Nielegalne rynki internetowe są jednym z głównych wektorów tego rodzaju przestępstw” – stwierdził Kunio Mikuriya, Sekretarz Generalny WCO.

