Zbigniew Stonoga bierze udział w hip-hopowej akcji charytatywnej. Jasnowidz Jackowski i Korwin-Mikke również mają nagrać swoje zwrotki [VIDEO]

Raper i szef jednej z większych wytwórni hip-hopowych w Polsce, Solar, wymyślił akcję hot16challenge2. Polega ona na nagrywaniu zwrotek po 16. wersów przez znanych raperów i wpłacaniu przez nich pieniędzy na walkę z koronawirusem. Swoją zwrotkę nagrał również… Zbigniew Stonoga.

Zbigniew Stonoga, jasnowidz Jackowski i Janusz Korwin-Mikke w hip-hopowej konwencji? Jak się okazuje wszystko jest możliwe!

Raper Solar stworzył akcję hot16challenge2. Nazwa nawiązuje do podobnej akcji sprzed kilku lat. Pierwsza odsłona polegała na typowym dla środowiska hip-hopowego współzawodnictwie. Nagrywało się zwrotkę, wrzucało ją bez masteringu i obróbki na YouTube’a i nominowało kolejnego rapera, który miał pokazać, że potrafi zrobić to jeszcze lepiej.

Teraz do tego współzawodnictwa doszedł jeszcze czynnik charytatywny. To znaczy, że poza nagraniem zwrotki raperzy przelewają również pieniądze na walkę z koronawirusem.

Akcja najpierw wyszła poza granice Polski. Nasi rodzimi raperzy zaczęli nominować zagraniczne gwiazdy – z Francji, z Niemiec i USA – niektórzy zawodnicy zapowiedzieli, że nagrają swoje zwrotki. Teraz hot16challenge2 wychodzi również poza ramy hip-hopu.

Do zarapowania swojej zwrotki wywołany został Zbigniew Stonoga, który uczynił to niezwłocznie. Kogo wywołał do tablicy? Jak można się było domyślić – nie-raperów. „Nominuję Krzysztof Andrzej Jackowski, Janusz Korwin-Mikk, Tygodnik NIE” – czytamy w opisie na YouTubie.

Sama piosenka Stonogi jest zaś „dissem” (atakiem, obraźliwym utworem w środowisku hip-hopu) na Prawo i Sprawiedliwość.