CD Projekt wykupi obligacje czterech państw. Także te z ujemnym oprocentowaniem

CD Projekt chce wykupić obligacje czterech państw za kwotę 300 milionów złotych. Połowę pieniędzy przeznaczy na obligacje polskiego Skarbu Państwa.

Fundusze mają pochodzić z nadwyżek gotówkowych spółki CD Projekt.

Za 150 mln zł CD Projekt chce kupić obligacje Polski, a za kolejne 150 mln obligacje USA, Niemiec i Szwajcarii.

Polska firma planuje nabyć obligacje w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a ich okres wykupu nie będzie dłuższy niż trzy lata. W niektórych przypadkach – dotyczy wybranych obligacji amerykańskich – będzie to pięć lat.

„Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Spółki (…) Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami zagranicznymi poprzez zawarcie, w ramach dostępnych limitów skarbowych w instytucjach finansowych współpracujących ze Spółką, symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward” – głosi komunikat.

Co ciekawe, obligacje niemieckie i szwajcarskie mają ujemne oprocentowanie (ok. minus 0,5 proc.). W teorii oznacza to, że inwestor nie tylko nie zarobi, ale jeszcze dopłaci za to, że pożycza państwu pieniądze.

W niepewnych czasach, szczególnie na rynkach finansowych, takie rozwiązanie jest jednak dość powszechnie stosowane. To bowiem stosunkowo niewielka cena za bezpieczeństwo ulokowanych środków. Niemcy i Szwajcaria to państwa o wyrobionej renomie i dają gwarancję, że oddadzą na czas pożyczone pieniądze. Czego swego czasu nie można było powiedzieć np. o Grecji, która oferowała wysokie oprocentowanie. Ale tylko na papierze.

W przypadku wykupu obligacji w innej walucie istnieje jeszcze możliwość zarobku (ale i straty) na różnicach kursowych. No i nie zapominajmy, że obligacje mogą być także pewnym rodzajem zabezpieczenia przed inflacją.

CD Projekt to polski wydawca oraz producent gier komputerowych z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Krakowie, Wrocławiu oraz Los Angeles.

Jak wynika z raportów finansowych spółki, na koniec 2019 roku CD Projekt miał 482 mln zł w gotówce.