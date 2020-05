Dramat w domu zastępczym. 11-latka w ciąży z 14-latkiem. Ich matka wiedziała o tej relacji

Jedenastoletnia dziewczynka zaszła w ciążę z trzy lata starszym chłopakiem. Oboje razem mieszkali, bo adaptowała ich ta sama kobieta. Zastępcza matka dzieci przyznała, że wiedziała o ich relacji, ale nie zwracała na to uwagi. Dramat rozegrał się w małej miejscowości obok rosyjskiego Worożowa.

Dziewczynka jest w 15 tygodniu ciąży, o której dowiedziała się podczas badań lekarskich. Valentina trafiła do domu zastępczego w Jachki w 2012 roku. W sumie mieszkało tam jedenaścioro dzieci. Chłopak, który jest ojcem pojawił się tam trzy lata temu.

Jak informują miejscowe media, rodzina była pod nadzorem opieki społecznej. Jedenaścioro dzieci mieszkało na 80 m kw. Część w z nich spała w jednym łóżku. Zdaniem zastępczej matki to właśnie wtedy mogło dojść do poczęcia. Kobieta twierdzi, że wiedziała o zażyłej relacji obojga, ale interpretowała to jako bliską więź brata i siostry.

Według sąsiadów kobieta wyłudzała zasiłki na dzieci. Rodzina była pod nadzorem opieki społecznej, która miała pojawiać się w domu zastępczym dwa razy w roku. Z dokumentów wynika, że ostatnia taka wizyta odbyła się w grudniu 2019 roku. Jak się okazało, żadnej wizyty nie było, a papiery sfałszowano. Osobą, która z ramienia opieki miała przyjść na kontrolę, była znajoma matki zastępczej. Prokuratura wszczęła postępowanie tej sprawie.

