Janusz Korwin-Mikke: Chciałbym Wojciecha Cejrowskiego na swojego doradcę [VIDEO NCzasTV]

Janusz Korwin-Mikke wyjaśnił dlaczego jego zdaniem dla Polski obecnie większym zagrożeniem od Rosji są Niemcy. Odniósł się również do nagrania Wojciecha Cejrowskiego.

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke był gościem telewizji NCzasTV. Na antenie odniósł się do nagrania Wojciecha Cejrowskiego, w którym ceniony podróżnik i dziennikarz zarzucił Korwin-Mikkemu prorosyjskość.

– Pan Wojtek dopuszcza się pewnej manipulacji, cytuje uczciwie moją wypowiedź, ale (…) powiedział, że chcemy realizować linię promoskiewską. My niczego nie realizujemy, tylko nie wykluczamy rozmów – zaznaczył poseł.

– Pan Wojtek nie odradza głosowania ludziom na Konfederację, tylko mówi dlaczego on nie zagłosuje. Otóż on powiedział, że odrzuca myśl, że można by coś zrobić z Rosją, bo Rosja jest śmiertelnym wrogiem Polski i tak było jest i będzie. Otóż panie Wojtku państwa nie mają przyjaźni, a tylko interesy – to tyczy się również stosunków Polski z Rosją. Raz jest się wrogiem, a raz się nim nie jest. Zawsze trzeba dbać o swój interes. My jesteśmy formacją propolską. Dziś Rosja jest w ciężkiej sytuacji i można to wykorzystać – wyjaśnił swoje stanowisko Korwin-Mikke.

Poseł odniósł się do spraw historycznych oraz do tego, jak swego czasu uważał, że Polska powinna podjąć negocjacje ws. odzyskania Królewca w zamian za Bieszczady. Podkreślił też, że bardzo ceni Wojciecha Cejrowskiego, ale prosi go, aby każdorazowo argumentował swoje stanowisko.

– Jakbym był prezydentem to chciałbym pana Cejrowskiego jako swojego doradcę. To jest bardzo rozsądny człowiek i bardzo chciałbym, aby był moim doradcą. To, że się ze mną nie zgadza w tym lub owym to jest bardzo cenne. Wolałbym tylko, aby pan Cejrowski argumentował swoje postawy racjonalnie – a nie, że on po prostu Rosji „nie lubi, bo jest śmiertelnym zagrożeniem”. (…) Dla mnie większym zagrożeniem są obecnie Niemcy niż Rosja, chociażby dlatego, że (…) Niemcy domagają się 1/3 Polski – stwierdził poseł.

Cała rozmowa z Januszem Korwin-Mikke poniżej.

Źródło: NCzasTV