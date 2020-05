Krzysztof Bosak podczas debaty prezydenckiej. „Konserwatyzm i wolność gospodarcza” [VIDEO]

– Nie jestem kandydatem z establishmentu – od tych słów zaczął podsumowanie środowej debaty wyborczej Krzysztof Bosak. Podkreślił też swoją niezależność medialną i polityczną, ale też niezależność Konfederacji, która mimo dyskryminacji ze strony właśnie mediów weszła do Sejmu.

– Nie jestem kandydatem z establishmentu ani medialnego, ani partyjnego, ani żadnego innego – podkreślił Krzysztof Bosak. – Stoją za mną jedynie zwykli, polscy patrioci. Ci którzy w zeszłym roku zjednoczyli swoje siły tworząc od podstaw, od początku zamilczaną przez media Konfederację, która weszła do Sejmu i jest w tej chwili biegunem ideowej prawicy – powiedział.

Bosak podkreślił, że Konfederacja pełni rolę strażnika. – Jest merytoryczną opozycją w polskim Sejmie, która nie bawi się w blokowanie. Nie bawi się w bicie piany tylko merytorycznie krytykuje projekty ustaw – mówił. – Pokazuje jaki jest interes polskich obywateli, jaki jest interes Polski w przestrzeni międzynarodowej – dodał.

Później odniósł się już tylko do swojej osoby. – Moje idee to nowoczesny konserwatyzm i wolność gospodarcza, dumna obrona polskich interesów na forum międzynarodowym – tłumaczył. Podkreślił, że te relacje dotyczą Izraela, USA, UE, a także w relacji z sąsiadami. – Tutaj musimy bronić naszych interesów i ja to gwarantuję – zapewnił.