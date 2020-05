Łukasz Warzecha: To jest farsa! Nikt nad tym nie panuje [VIDEO NCzasTV]

Łukasz Warzecha odniósł się do kwestii wyborów w Polsce. Jak zauważył publicysta nie jest pewne, czy Sąd Najwyższy rozpatrzy kwestie nieważności wyborów tak, jakby chciał to Jarosław Kaczyński.

Były rzecznik UPR, a obecnie publicysta Łukasz Warzecha był gościem telewizji NCzasTV. W rozmowie z Tomaszem Sommerem odniósł się do kwestii niedzielnych wyborów prezydenckich.

Przypomnijmy – PiS i Porozumienie chcą, aby niedzielne wybory zostały uznane za nieważne i rozpisać je w nowym terminie. Jednak pomysł ten może nie przebiec zgodnie z planami szefów rządzących formacji.

– Wybory nie zostały przełożone, bo nie ma takiej formy w polskim prawie jak przełożenie wyborów. One się po prostu – cytując klasyka – „bez żadnego trybu” nie odbywają i tyle – zauważył Warzecha.

– To założenie, na którym się opiera plan panów Jarosławów, założenie, że Sąd Najwyższy, a dokładniej Izba Kontroli i Spraw Publicznych, orzeknie, że „wybory były nie ważne”, jest oparte na bardzo kruchej podstawie. Nie może być nie ważne coś, co się w ogóle nie odbyło. Po drugie w konstytucji istnieje artykuł 129, że ważność „wyboru” prezydenta RP stwierdza Sąd Najwyższy. To oznacza, że ktoś musi zostać wybrany, żeby Sąd Najwyższy stwierdził, wybór był nieważny – podkreślił publicysta.

– Jeżeli wybory się nie odbywają, i nikt nie zostaje wybrany to wcale nie jest powiedziane, że Sąd Najwyższy zinterpretuje tę sytuację tak jakby chcieli panowie Gowin i Kaczyński. Równie dobrze Sąd Najwyższy może stwierdzić, że w ogóle sprawa nie należy do jego właściwości. Jak stwierdzić ważność lub nieważność prezydenta skoro nikt nie został wybrany? – pytał gość NCzasTV.

Źródło: NCzasTV