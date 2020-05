Zbigniew Stonoga znów w areszcie i znów zbiera pieniądze. „Ma raka. Areszt to dla niego zagrożenie”

Wszystko wskazuje na to, że Zbigniew Stonoga znów jest w areszcie. Na profilu FB kontrowersyjnego biznesmena uruchomiono zrzutkę na kaucję dla niego.

Zbigniew Stonoga to polski przedsiębiorca, wideobloger odpowiedzialny za publikację akt śledztwa w sprawie afery podsłuchowej w Polsce. Jest bardzo kontrowersyjną postacią, a w Internecie sporo jest osób, które twierdzą, że zostały przez niego oszukane.

Stonoga to również stały bywalec aresztów. Według niektórych trafia tam ze względu na swoją walkę z Prawem i Sprawiedliwością.

Wiele wskazuje na to, że biznesmen znów znalazł się za kratkami. Sugeruje to wpis na jego profilu FB.

„UWAGA !!! Jest tu nas na tym profilu ponad 700 tyś. osób. Zmobilizujmy się i dokonajmy wpłaty chociaż po 1 zł. na poręczenie majątkowe – kaucję dla Zbigniewa Stonogi na uratowanie mu życia przez zwolnienie z aresztu w jak najkrótszym czasie” – czytamy.

Podobne komunikaty zaczęły pojawiać się na Twitterze:

„Często nie zgadzam się z metodami Z. Stonogi, ale uważam, że jest ofiarą władzy.Aresztowano go za walkę z PiS. Ma raka.Areszt to dla niego zagrożenie.Musi wpłacić kaucję 200 tys. zł. Poblokowano mu konta. Wpłaciłem 200 zł. na „zrzutke” i zachęcam do wpłat” – napisał Wojciech Czuchnowski (pisownia oryginalna).

Na ten moment niewiele wiadomo na temat zatrzymania Stonogi.