Artur Puzio mistrz Polski motocrossu, chamstwa i głupoty. Najpierw zniszczył uprawy, a teraz szydzi z rolników [VIDEO]

Trener motocrossu Artur Puzio opublikował nagranie pokazujące trening na obsianym polu. Gdy rolnicy zaapelowali, by nie niszczyć upraw i szanować ich pracę odpowiedział w chamski sposób.

Artur Puzio to były 2-krotny mistrz Polski motocrossu. Teraz trener. W mediach społecznościowych opublikował nagranie jak jeździ się po obsianym uprawami polu. Dla niego to fajne miejse z „fałdkami”. Puzio ma dokładnie świadomość, że jeździ po polu obsianym zbożem o ostrzega równie głupich jak on ewentualnych naśladowców, by nie jeździli po takich polach, bo jak mówi „ci skubańce są mściwi wbrew pozorom”.

Portal swiatrolnika.pl opublikował naganie opatrując je bardzo spokojnym apelem: „Gorący apel. Jako rolnicy prosimy nie niszczcie naszych upraw i naszej pracy. Jesteśmy już na skraju przez sytuację związaną z koronawirusem i suszą. Liczymy każdy grosz. To my dostarczamy żywność, którą kupujecie później w sklepach. Warto o tym pamiętać”.

Puzio odpowiedział na tą prośbę w chamski i błazeński sposób przedrzeźniając rolników i mówiąc o tym jako to będą go widłami po polu gonili.

Bracia rolnicy. Przypatrzcie się dobrze gębie tego chama. Jak go gdzieś zobaczycie w pobliżu swych upraw to łapać za bat i gonić tego gnoja.