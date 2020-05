Festiwal filmów wolnościowych. „Tam, gdzie rosną dyrektywy” z dużymi szansami na pokaz w konkursie głównym

Film dokumentalny pt. „Tam, gdzie rosną dyrektywy” w reżyserii Tomasza Agenckiego otrzymał status „official selection” i ma duże szanse na pokaz w konkursie głównym na tegorocznym Anthem Festival w Las Vegas.

Festiwal w Las Vegas to nie tylko pokaz wolnościowych filmów, ale i największy na świecie zlot piewców wolności. Co roku odwiedza go ok. 2500 osób. Liderzy opinii wygłaszają prelekcje, odbywają się panele dyskusyjne o historii, filozofii, nauce, technologii, geo-polityce, finansach, literaturze czy sztuce.

Sztuka to właśnie filmy. Wśród wyróżnionych znalazł się dokument pt. „Tam, gdzie rosną dyrektywy”. Film stworzył Tomasz Agencki na zlecenie byłego już europosła Dobromira Sośnierza.

„Kilometry korytarzy w Strasbourgu i Brukseli wciągają jak labirynt. Wszystko co możesz zobaczyć to jednak tylko eklektyczna dekoracja. Prawdziwy labirynt to ciemna i kręta droga unijnej legislacji, nad którą nikt nie ma kontroli. Oto wielka maszyna do zadrukowywania kartek papieru bezsensownymi regulacjami. Maszyna, w której posłowie są tylko pasażerami, z których każdemu się wydaje, że trzyma kierownicę” – czytamy o filmie w oficjalnym opisie.

Dokument otrzymał znaczek „official selection” i ma duże szanse na pokaz w konkursie głównym. Festiwal odbędzie się w dniach 13-16 lipca.