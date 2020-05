Jak ubogaca przyjmowanie imigrantów. W 2019 roku Francja wydała na to 6,6 miliarda euro

W 2019 roku Francja wydała 6,6 miliarda euro na przyjęcie „oficjalnych” imigrantów. To wzrost o blisko 50% w ciągu 7 lat.

Francuski Sąd Rozrachunkowy zakończył audyt budżetu kraju za 2019 rok. Jak się okazało, przyjęcie 156 tysięcy imigrantów starających się o azyl kosztowało francuskich podatników 6,57 miliarda euro (ok. 30 mld zł.).

Jak podaje dziennik „Le Figaro”, wydatki na tych imigrantów stanowią blisko 1,4 procent budżetu całego kraju i są o 48 proc. wyższe niż w roku 2012. Oczywiście nie wlicza się w to kosztów nielegalnej imigracji, ani wydatków – np. zasiłków na tych imigrantów, którzy przybyli we wcześniejszych latach. Chodzi jedynie o „oficjalnych” imigrantów zarejestrowanych w ciągu 2019 roku.

Około 2 miliardów euro to wydatki na nieletnich imigrantów, którym nie towarzyszą dorośli. Według raportów, nieletnich przybywa rocznie około 40 tysięcy. To oznacza wydatek 50 tysięcy euro rocznie na osobę. To znacznie więcej niż średnia zarobków we Francji, która wynosi około 36 tysięcy euro rocznie.

Według niektórych wyliczeń, po uwzględnieniu wszystkich czynników Francja miałaby wydawać rocznie na imigrantów nawet 70 miliardów euro. OECD szacuje te koszty na 10 miliardów euro.