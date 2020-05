Młodzieżowe gangi opanowują Brukselę. „Policja jest bezsilna”

Napięcia między młodzieżowymi gangami a policją narastają w Brukseli – ostrzega Vincent Houssin, rzecznik związku zawodowego policjantów VSOA Politie na łamach „De Standaard”. „Policja jest bezsilna. Sytuacja w Brukseli może wymknąć się spod kontroli” – mówi.

Jednym z przykładów przemocy na ulicach Brukseli były kwietniowe zamieszki, jakie wybuchły w jednej z dzielnic Brukseli po interwencji policji, podczas której zginął 19-latek. Ich bilans to dziesiątki aresztowanych, wzmocnione patrole i kilka zniszczonych radiowozów. Rozruchy miały miejsce w zamieszkanej w dużej części przez imigrantów dzielnicy Anderlecht.

– Gangi młodych próbują przejąć władzę na ulicach i czują, że są wspierane przez lokalnych polityków. (…) Siły policyjne mają coraz mniej do powiedzenia w niektórych dzielnicach. W ten sposób tworzymy strefy no-go – powiedział w rozmowie z belgijskim Radiem 1 cytowany przez „De Standaard” Houssin. Jak dodał, lokalne władze często oskarżają policję o niewłaściwe działania. – Młodzi ludzie tylko się z nas śmieją – mówi.

Zdaniem policjanta gangi wychodzą na ulice i rzucają wyzwanie służbom porządkowym. – W związku z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa, w połączeniu z ramadanem, zjawisko narasta. Nie jest to nic nowego, co roku dochodzi do starć w okresie ramadanu lub incydentów po meczach piłki nożnej – przyznał.

Houssin nawiązał też do zamieszek w dzielnicy Sint-Gillis, o których donosiła telewizja RTL w tym tygodniu. Policja musiała interweniować, gdy na ulicy pojawiły się dziesiątki osób.

– Kilka osób otoczyło funkcjonariuszy – tłumaczył wtedy Denis Goeman, rzecznik prokuratury w Brukseli, cytowany przez „De Standaard”. – Rzucali różnymi przedmiotami i starli się z policją – dodał.

Wcześniej dochodziło także do podobnych zamieszek w brukselskich dzielnicach Molenbeek i Schaarbeek.

– Policja jest bezsilna. Sytuacja w Brukseli może wymknąć się spod kontroli. To nie agenci policji rzucają wyzwanie. Na zdjęciach z wydarzeń wyraźnie widać, że policja próbuje łagodzić sytuację – mówi Houssin.

Jak podkreśla, jeśli chodzi o utrzymania porządku publicznego w Bruksel,i leży to w gestii władz. Policjant krytykuje jednocześnie polityków za to, że stawiają na strategię podejmowania negocjacji z gromadzącymi się ludźmi, zamiast egzekwować tymczasowe przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń w okresie pandemii. Wskazuje, że taka strategia negocjacyjna nie byłaby możliwa w innych dzielnicach, gdzie podejmowane byłyby przez policję zdecydowane działania i nakładane były grzywny.

Houssin opowiada się za strategią „zero tolerancji”. Tymczasem, jak mówi, władze skłaniają się do tego, by nie interweniować „zbyt mocno” w niektórych dzielnicach. – Nie ma tego na papierze, ale lokalne władze określają limit tolerancji – wskazuje.

To nie jest pierwszy raz, kiedy VSOA Politie zajmuje stanowisko w tej sprawie. Kilka tygodni temu związek zawodowy policjantów zareagował z konsternacją na oświadczenie Pascala Smeta (program One.Brussels-SP.A), sekretarza stanu Regionu Stołecznego Brukseli. Smet wyraził w nim zaniepokojenie działaniami policji podczas zamieszek w Anderlechcie. „Czy nie można było tego rozwiązać w inny sposób?” – zastanawiał się polityk.

Związek zawodowy policjantów był oburzony wypowiedzą Smeta. „Czy nie lepiej byłoby powstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy?” – wskazał, dodając, że polityk powinien bronić policji, która stara się wykonywać swoją pracę i gwarantować przestrzeganie przepisów kontekście kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

PAP