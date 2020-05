Najbliższy współpracownik Owsiaka odchodzi z WOŚP. Twierdzi, że „z przyczyn osobistych”

Krzysztof Dobies odchodzi z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To najbliższy i najbardziej rozpoznawalny współpracownik Jerzego Owsiaka.

Po 19 latach pracy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Krzysztof Dobies oświadczył, iż odchodzi z WOŚP. Dobies był najbliższym współpracownikiem Jerzego Owsiaka.

W WOŚP pełnił funkcję rzecznika prasowego. O swojej decyzji poinformował na Facebooku w czwartkowe południe.

– Z dniem dzisiejszym, z moich osobistych przyczyn, na mocy porozumienia stron i w nieustającym szacunku – zakończyła się moja 19-letnia praca w WOŚP – Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – napisał na Facebooku Dobies.

– To była cudowna, magiczna, pełna fantastycznych chwil i emocji, wieloletnia i niezapomniana przygoda. Wszystkie te lata ukształtowały mnie takim, jakim dziś jestem. Dały mi wiedzę, doświadczenia, ale także system wartości i filarów, na którym zbudowałem swój osobisty i zawodowy świat. To coś, co będzie mi towarzyszyło do końca świata i jeden dzień dłużej i za co jestem i będę Orkiestrze dozgonnie wdzięczny – napisał ustępujący rzecznik WOŚP.

Natomiast Dobies nie zdradził, gdzie zamierza teraz pracować. Jednak wiele wskazuje, że już ma gotowy plan na swoją przyszłą karierę.

– Jestem podekscytowany tym, co nadchodzi, ja z ogromną ciekawością otwierać będę teraz kolejne drzwi, poprzez które wejdę w nieznane rejony życia, jakiego jeszcze sporo przede mną – napisał.

Źródło: Facebook Krzysztof Dobies