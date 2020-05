Strajk przedsiębiorców w Warszawie. Władza stosuje prewencyjne zatrzymania i karze mandatami

Przedsiębiorcy z wielu rejonów Polski przyjechali do Warszawy, by protestować przeciwko ciągłemu „zamrażaniu gospodarki” z powodu koronawirusa. Forma protestu nie spodobała się policji – zatrzymano 37 osób, a wobec 150 skierowano wnioski do sanepidu o surowe ukaranie.

Protest rozpoczął się w stolicy w okolicach Ronda Dmowskiego. Przedsiębiorcy, wzorem poprzednich strajków w innych polskich miastach, jeździli samochodami po ścisłym centrum Warszawy. Następnie przeszli Alejami Ujazdowskimi i zatrzymali się najpierw przed Sejmem, a później przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Policja w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wobec 150 osób skieruje wnioski o ukaranie do inspekcji sanitarnej. Chodzi przede wszystkim o nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego. Skontrolowano także 54 pojazdy. Wystawiono 10 mandatów i zarekwirowano 7 dowodów rejestracyjnych.

Przedsiębiorcy zapowiedzieli, że będą protestować do południa w piątek. W nocy z czwartku na piątek policja rozpoczęła likwidację „miasteczka” pod pretekstem łamania zasad bezpieczeństwa, tj. nieprzestrzegania obostrzeń związanych z epidemią.

„Funkcjonariusze prewencyjnie zatrzymali 37 osób, które zostały przewiezione do jednostek na terenie garnizonu stołecznego, gdzie sporządzona zostanie dokumentacja niezbędna do skierowania wniosków o ukaranie do sądu” – poinformowała policja.

W sumie podobnych wniosków policja skieruje do sądu 129. Na początku protestu zatrzymano też jedną osobę za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Podobne metody – prewencyjnych kontroli, wystawiania mandatów i kierowana wniosków do sądu – policja stosowała podczas strajku przedsiębiorców w Katowicach. Więcej na ten temat TUTAJ.