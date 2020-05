W sobotę 9 maja pierwszy kraj w Europie wznawia rozgrywki ligowe

Wyspy Owcze, terytorium zależne Danii, liczą 51 000 mieszkańców i znacznie więcej owiec. Odnotowano tu 187 pozytywnych wyników testów na Covid-19. Jednak 185 pacjentów zostało uznanych za wyleczonych, a zgonów nie było wcale.

Kraj ten zamknął swoje granice na początku pandemii, od tej pory nikt tu nie wjeżdża. Można więc mówić o końcu epidemii. Na wyspach otwarto już nawet niektóre szkoły.

Teraz pora na stadiony. Na sobotę zaplanowano 5 meczów Betri Deildin (ekstraklasa), na razie bez udziału publiczności. Mistrzostwa broni B36 Tórshavn. Tak wczesne rozpoczęcie rozgrywek to szansa na poznanie tej ligi przez fanów piłki w Europie.

Grają tu zawodnicy m.in. ze Szwecji, Norwegii, Danii i Serbii, ale większość to amatorzy. Wszystkie mecze tej ligi transmituje TV Norwegii.

