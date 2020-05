Cenzura na Facebooku wkracza w fazę paranoi i groteski. Portal zablokował jedno z najbardziej znanych zdjęć z II Wojny Światowej

Cenzura Facebooka nie dopuściła do publikacji jednego z najbardziej znanych zdjęć z czasów II Wojny Światowej. Chodzi o fotografię z zatknięcia sowieckiej flagi na Reichstagu w Berlinie.

Pokolorowaną wersję ikonicznego zdjęcia próbowali zamieścić internauci na Facebooku. Oczywiście z okazji zakończenia II Wojny Światowej.

Niestety cenzura Facebooka nie dopuściła do publikacji. Próbujący otrzymywali komunikat: „Twój post jest sprzeczny z naszymi Standardami społecznościowymi dotyczącymi niebezpiecznych osób i organizacji”.

Konto Olgi Szirininy, która pokolorowała słynną fotografię i próbowała ją zamieścić, zostało zablokowane na trzy dni.

Jak się okazuje cenzura Facebooka nie obejmuje oryginalnej czarno-białej fotografii i można ją, póki co, publikować. Rosyjska stacja RT próbuje się dowiedzieć o co dokładnie chodzi cenzorom Facebooka, ale nie dostała jeszcze wyjaśnień.

Bez wątpienia o zablokowaniu zdjęcia „zdecydowały” algorytmy. To jednak mało pocieszające, że jakieś cenzorskie programy, a nie żywi cenzorzy decydują co można publikować, a co nie.

Oczywiście sowiecka flaga, tak jak nazistowska ze swastyka jest symbolem zbrodniczego reżimu i systemu. Facebook ma ludzi za durniów i za nich chce decydować co wolno oglądać, a co nie. Nawet jeśli dotyczy to historii.