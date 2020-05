Dobosz: Francuzi boją się zemsty Amerykanów. Wiedzą, kto zbudował laboratorium w Wuhan [VIDEO NCzasTV]

Amerykanie mogą nałożyć sankcje na Francję za pomoc przy budowie laboratorium w Wuhan. Bogdan Dobosz ujawnia kulisy nadciągającego kryzysu politycznego.

Korespondent „Najwyższego Czasu!” we Francji Bogdan Dobosz był gościem telewizji NCzasTV. W swojej relacji odniósł się do kwestii odszkodowań, jakie USA żądają za pandemię koronawirusa.

– Myślę, że (Amerykanie – red.) już wiedzą, że laboratorium P4 w Wuhan zbudowały firmy francuskie i Francuzi udostępnili technologię. Ambasada amerykańska jeszcze w grudniu 2018 roku alarmowała Waszyngton, że normy zabezpieczenia w tym laboratorium są na dosyć niskim poziomie i grozi duże niebezpieczeństwo – stwierdził Dobosz.

Jak wskazał korespondent Francuzi mają już gotową linię obrony i nie czują się winni tego co się wydarzyło.

– Francuzi od tygodni twierdzą, że oni z tym później nie mieli z tym nic wspólnego. Owszem przekazali technologię, był to wspólny projekt, ale Chińczycy przejęli go i Francuzi już go później nie kontrowali – wyjaśnia Dobosz.

Francuzi będą zrzucać całą winę na Chińczyków.

– Francuzi wskazują na różne uchybienia. Np. na to, że na podwykonawców zaangażowano tam firmy chińskie. Podobno były to firmy budowlane, związane z chińskim wywiadem wojskowym – kontynuuje Dobosz.

– Warto tutaj dodać, że na czele tego projektu, ze strony francuskiej, stał biznesmen, który dorobił się na przemyśle szczepionkowym – zauważył jednak korespodnent.

Źródło: NCzasTV