Kaczyński wyroluje Gowina i zrobi wybory 23 maja?! „Módlcie się za Polskę.” Trwa posiedzenie Komitetu Politycznego PiS

Bliskie PiS Radio Wnet informuje, że wybory odbędą się 23 maja. Potwierdza to Krystyna Pawłowicz. Nową datę ma ogłosić niebawem Marszałek Sejmu. Rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS.

Reporter Radia Wnet Łukasz Jankowski poinformował, że wybory prezydenckie mają odbyć się 23 maja. Nową datę ma niebawem ogłosić marszałek Sejmu.

– No i chyba możemy się żegnać z porozumieniem między PiS a Porozumieniem. Poprawki przygotowane przez Jadwigę Emilewicz i Łukasza Schreibera udają się do kosza a przed 24 pani marszałek ogłosi przeniesienie wyborów na 23 maja. To obecnie najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń – napisał na Twitterze reporter Wnet.

Podobną informację podała była posłanka PiS a obecnie sędzie Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz.

„Czekajcie przy tv do wieczora,jest przesilenie polityczne i rządowe.Wybory najprawdopodobniej 23 maja…Rząd chyba mniejszościowy… Módlcie się za Polskę..” – napisała Pawłowicz na Twitterze.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że nie można „przenieść” wyborów w taki sposób. Można rozpisać nowe wybory, gdy Sąd Najwyższy uzna wynik tych z 10 maja za nieważny.

Poinformowani donoszą, że Jarosław Kaczyński jednak skorzysta z zapisów przegłosowanej z posłami Porozumienia ustawy kopertowej i zrobi wybory 23 maja. To by oznaczało, że ustaleń ze spotkania z Jarosławem Gowinem PiS nie dotrzyma. No kto by pomyślał! — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) May 9, 2020

Źródło: Radio Wnet / Twitter