Koronawirus wykańcza amerykańskie szpitale. Szykują się bankructwa i upadłości

Epidemia koronawirusa dobija amerykańskie szpitale. Wiele placówek jeszcze przed tzw. pandemią znajdowało się w bardzo niekorzystnym położeniu. Teraz szykują się bankructwa, a w niektórych przypadkach nawet zamknięcia.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Szpitali straty placówek w całym kraju mogą do czerwca wynieść ponad 200 mld dol. Stary odnotowują nawet najlepiej prosperujące placówki. Tym najsłabszym grożą bankructwa, a nawet upadki. Pomoc federalna może nie wystarczyć, żeby ugasić ten pożar.

Inwestorzy nie są odporni na zagrożenia, przed którymi stoją szpitale. Quorum Health Corp., sieć ponad 20 placówek, ogłosiła bankructwo w kwietniu. Wtedy wirus obciążył jej i tak już słabe finanse. Z kolei HCA Healthcare Inc., uważana za jednego z najbardziej rentownych operatorów, zawiesiła kwartalne dywidendy i wykup akcji. – Z czasem do tego wrócimy – zapewnił dyrektor generalny Sam Hazen.

Wraz z nadejściem pandemii banki na Wall Street odnotowały napływ szpitali, które wykorzystywały istniejące linie kredytowe i były zalewane wnioskami o nowe lub rozszerzone finansowanie.

Problemy będą się utrzymywać nawet po zakończeniu kryzysu. Dotyczy to szczególnie szpitali na prowincji, które już zmagają się z poważnymi trudnościami finansowymi. Według Boston Consulting Group nawet połowa amerykańskich szpitali może mieć kłopoty dużo większe niż przed kryzysem. – Szpitale będą zmuszone do drastycznej restrukturyzacji lub zamknięć – powiedział James Wesp, dyrektor ds. Opieki zdrowotnej Oasis LLC. Dodał, że ta sytuacja przełoży się na wyższą śmiertelność obywateli, którzy będą mieli ograniczony dostęp do szybkiej pomocy.

Według prawnika ds. restrukturyzacji Jeremy’ego Johnsona prawdopodobnie pojawi się fala zgłoszeń o upadłość. Dodał, że jego firma otrzymała dziesiątki telefonów od dostawców opieki zdrowotnej, będących w trudnej sytuacji od momentu pojawienia się koronawirusa.

Rząd federalny przyznał podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną 175 miliardów dolarów dotacji na rekompensatę utraconych dochodów.

