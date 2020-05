„Le Figaro”: Polska lepiej walczy z koronawirusem niż Francja. Nad Sekwaną odnotowano już ponad 26 tys zgonów

Francuski dziennik „Le Figaro” odniósł się do różnic w hamowaniu epidemii nad Sekwaną i m.in. nad Wisłą. „Dlaczego kraje Europy środkowo-wschodniej – w tym Polska – lepiej poradziły sobie z epidemia koronawirusa niż zachodnia cześć naszego kontynentu?” – pytają francuscy dziennikarze. Liczba ofiar śmiertelnych spowodowanych Covid-19 w tym kraju przekroczyła już 26 tysięcy.

Zdaniem redaktorów „Le Figaro” można wskazać na wiele czynników, które wpływają na różnice w rozmiarze epidemii na zachodzie Europ i w jej części środkowo-wschodniej. Francuzi piszą, że m.in. w Polsce podjęto zdecydowane działania. Mowa o szybkim zamknięciu granic, kwarantannie dla wracających zza granicy czy obowiązku noszenia maseczek.

Francuzi zauważyli – słusznie z resztą – że problem kornawirusa w Europie środkowo-wschodniej pojawił się później, a więc Polska i inne kraje miały więcej czasu na opracowanie planu działania. Najgorzej pod tym względem mieli Włosi, którzy jako pierwsi musieli zmierzyć się z zarazą.

Francuski bilans

W ciągu ostatniej doby we Francji zmarły kolejne 243 osoby zakażone koronawirusem. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 we Francji wzrósł do 26 230.

Piątkowy bilans oznacza, że nastąpił wzrost liczny dziennych zgonów. Dane z poprzedniego dnia mówiły o 178 przypadkach śmiertelnych. Resort uściślił, że 132 osoby zmarły w domach opieki (w sumie 9733) i 111 osób w szpitalach (w sumie 16 497)

Ministerstwo zaznacza, że zmniejszyła się liczba osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii – o 93 do 2868. To ponad połowa mniej, niż miesiąc temu, gdy było 7148 osób, wymagających intensywnej opieki lekarskiej.

Spadła również liczba osób przebywających w szpitalach. Obecnie jest ich 22 724, a dzień wcześniej ministerstwo informowało o 23 208. Resort podkreślił, że jest to 30-procentowy spadek w porównaniu ze szczytowym okresem zachorowań, który miał miejsce 14 kwietnia. Wówczas w szpitalach przebywały 32 292 osoby.

Francja od 11 maja znosi część ograniczeń, wynikających z pandemii koronawirusa, m.in. przywrócona zostanie swoboda przemieszczania się, otwarte będą mogły zostać plaże i dostępy do jezior, spotkania będą ograniczone do 10 osób.

Źródło: PAP, „Le figaro”