Poznajcie nowoczesnego Kacpra Aleksandra Czechowicza. Polityczek KO podżega do zbrodni – chce „je..ć nożem”

Działaczek KO i Nowoczesnej Kacper Aleksander Czechowicz podżega do zabójstwa i gwałtu. Robi to publicznie.

Młody 24-letni polityczek opublikował wpis, w którym podżega do popełnienia zbrodni na działczce pro-life, Zuzannie Wiewórka, która odwiodła pewną kobietę od zabicia swego nienarodzonego dziecka. Za to została zaatakowana przez nowoczesnych, postępowych i tolerancyjnych.

„W ostatnich dniach ja i moja rodzina padliśmy ofiarą zmasowanego ataku ze strony środowisk pro aborcyjnych skupionych wokół organizacji zajmującej się promocją nielegalnych środków poronnych, którego celem jest zastraszenie mnie i zmuszenie do porzucenia walki o życie nienarodzonych. Na forach internetowych opublikowanych zostało bardzo wiele obelg i pomówień na mój temat, zachęcano do ataków fizycznych na mnie, udostępniając mój adres zamieszkania oraz wysłano do mnie i mojej rodziny setki wiadomości z groźbami i wyzwiskami” – napisała Zuzanna na Facebooku. .

Jednym z nienawistników jest własnie fircyk i polityczek Nowoczesnej, który podżega do zabicia i zgwałcenia jej.

„Baba wj***ła się w decyzję kobiecie, która nie chciała dziecka. J***ć ją nożem” – napisał Czechowicz.

Działacz @Nowoczesna, ba – pracownik biura tej partii w Sejmie, student @INPUW, niejaki @kaczechowicz, pisze by "je**ć nożem" działaczkę @Prawo_do_zycia. Czy uczelnia i @Nowoczesna tolerują takich ludzi w swoich szeregach? Proszę o podanie dalej, to nie może być bezkarne. pic.twitter.com/WH5MeTXTaM — Ziemowit Przebitkowski (@przebitkowski) May 8, 2020

Podżegacz jest współpracownikiem biura Nowoczesnej. Czechowicz studiuje historię na UW i był kandydatem na radnego.